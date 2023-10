Mit Gemüse der Saison Herbstsuppen – das schmeckt in der kälteren Jahreszeit

Zubereitung: Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden, Lauch putzen und in Ringe schneiden. Beides in Butterschmalz anschwitzen (ohne dass es braun wird). Kartoffeln schälen, waschen und in Würfel schneiden. Zu Zwiebeln und Lauch geben. Mit Brühe angießen. Rund 25–30 Minuten köcheln, bis die Kartoffeln gar sind. Sahne dazu und noch einmal aufkochen. Suppe fein pürieren. Speck in Würfel schneiden und langsam anbraten, Fett abtropfen lassen. Fertige Suppe im Teller mit Speck und Schnittlauch bestreuen.