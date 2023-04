Türkisches Restaurant in Duisburg-Marxloh Darauf dürfen sich die Gäste im „Hanzade“ freuen

Ein türkisches Restaurant in Duisburg-Marxloh, direkt an der Weseler Straße. Kreativ ist anders, will man im ersten Moment anmerken. Die Straße wimmelt neben den weit über die Grenzen der Stadt bekannten Brautläden nur so von türkischen Essensmöglichkeiten. Doch das Hanzade ist anders als die anderen. Das fällt jedem auf, der die ebenso schicken wie riesigen Innenräume betritt. Noch offensichtlicher wird es für denjenigen, der dann auch noch auf Haydar Kaptagel trifft.