Guide Michelin 2023 Diese Köche in Düsseldorf sind Stern-verdächtig

Am 4. April hält die Spitzengastronomie in Deutschland - und somit auch in Düsseldorf - den Atem an: Der Guide Michelin vergibt seine Sterne für 2023. Gut ein Dutzend Düsseldorfer Restaurants könnten dabei sein. Wer wird sich behaupten oder gar steigern? Wer ist noch im Gespräch?