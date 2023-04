Food Pairing als Grilltrend Sonsbecks Fleischsommelier zeigt, wie das Grillen mit Bier gelingt

Die Fastenzeit geht zu Ende. Die Grillsaison startet durch. Doch billige Würstchen vom Discounter zu Krautsalat waren gestern. Qualität und Experimentierfreude am Rost liegen im Trend. Da scheint Bier als Begleiter beim Grillen zunächst wenig spektakulär. Die Kombination ist eher ein Klassiker. Nicht zuletzt durch die boomende Craft-Beer-Szene mit ihren unzähligen Geschmacksrichtungen bekommt das Thema jedoch eine neue Dynamik. Sonsbecks Fleischsommelier Christian Holz gibt in seinem Grillseminar „Meat Meets Beer“ Tipps, welche Kombinationen zum perfekten Geschmackserlebnis führen und was beim Grillen eigentlich zu beachten ist.