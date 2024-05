Ende einer Ära in Grieth Café-Restaurant „de Deichgräf“ – Familie Hell hört auf

Es ist eines der bekanntesten Lokale im Nordkreis, vor allem, weil hier einiges zusammenkommt: Das Café-Restaurant „de Deichgräf“ in Grieth hat nicht nur eine gute Küche, sondern auch eine Lage mit direktem Blick auf den Rhein. Spätestens Ende des Jahres wird die Eigentümerfamilie Hell das Restaurant aber nicht mehr betreiben. „Unser Sohn ist hier der Koch, möchte jedoch das Haus nicht weiterführen. Und ich bin jetzt 70 Jahre alt. Das muss reichen“, sagt Helga Hell – und fügt humorvoll an: „Ich will nicht so lange machen wie Puppa Schmitz, die mit 87 Jahren noch hinter der Theke steht.“