Seit Jahrzehnten im Service „Die Holländer geben viel Trinkgeld oder gar nichts“

Keine Frage, dass die Küche gut sein muss, wenn ein Restaurantbesuch in positiver Erinnerung bleiben soll. Gerne darf auch das Ambiente stimmen: ein freundlicher Gastraum und vielleicht eine ansprechende Umgebung. Was aber auf keinen Fall fehlen darf, ist ein aufmerksamer Service. Wo die Bedienung langsam und unfreundlich ist, wird der Gast kaum wiederkommen. Allerlei Erklärungen also, warum das „Nierswalder Landhaus“ funktioniert. Und Giuseppe Ramirez darf sich etwas darauf einbilden, ein wesentlicher Faktor des Gesamturteils zu sein. Und das, wo er inzwischen eigentlich schon „Reservist“ ist, wie er lachend sagt.