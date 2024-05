Gastgewerbe sucht Arbeitskräfte Wenn Personalnot zur Schließung führt

Es wird nicht nur gebaut, es wird auch gesucht. Monate vor der Eröffnung von Miss Pepper blickt Unternehmer Udo Granz nicht ohne Anspannung auf den Start des Diners am Autobahnkreuz Hilden. Mit Blick auf das noch zu findende Personal sagt er: „Wir stehen im Wettbewerb zum Bürgergeld.“ Das kann man auch so verstehen: Jobs in der Gastronomie sind so schlecht bezahlt, dass die Bewerber ausbleiben.