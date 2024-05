Gastronomie nach Corona „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“

Essen gehen? Ja, gerne – aber bitte getestet oder geimpft, geboostert mit Maske oder Kontaktnachverfolgung. Was sich heute wieder fremd anfühlt, das war vor einigen Jahren noch Alltag und Realität. Kaum eine Branche musste sich während der Corona-Pandemie so sehr an verschiedene Auflagen anpassen wie die Gastronomie. Doch aus der Not entsteht auch Kreativität. Ob „Essen-to-go“ oder Speisen im Freien. Diese Konzepte wurden während der Pandemie geboren – und haben bis heute Bestand.