Gastronomie im Bergischen Land Vier schöne Ausflugslokale an der Bever-Talsperre

Die Temperaturen steigen allmählich, es ist sonniger, die Abende werden länger – der Sommer ist endlich in Sicht. Zudem laden die langen Wochenenden und Feiertage zu Ausflügen in der Region ein; das Bergische Land ist dabei aufgrund seiner Natur ein besonders beliebtes Ziel. Dazu zählt auch die Bever-Talsperre: Sie wird nicht nur von Radfahrern, Wanderern und Wassersportlern geschätzt, sondern bietet bei gutem Wetter auch die Möglichkeit, sich an ausgewiesenen Badestellen abzukühlen, am Ufer zu sonnen oder auf einem der Campingplätze niederzulassen. Und da das Wichtigste nach einem Ausflug für viele die Einkehr in einer Gaststätte ist, stellt unsere Redaktion vier Betriebe an der Talsperre vor.