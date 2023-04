Lecker Essen in Düsseldorf Wild auf dem Teller ist im Kommen

Schon lange bevor McDonald’s den Autoschalter als Verkaufsstrategie eingeführt hatte, gab es einen solchen „Drive-in“ bereits bei Hauck’s Grill-Restaurant, das gerade 40-Jähriges feiert, am Eingang zum Aaper Wald. Von Amerika-Reisen inspiriert, setzte Inhaberin Ilonka Hauck, die ursprünglich aus dem schönen Glottertal kommt, neben bodenständiger deutscher Küche früh auch auf Burger und Tex-Mex-Food, was sich auch an der Inneneinrichtung ablesen lässt.