Wein-Bistro in Dinslaken Das L’antje mit neuem gastronomischen Konzept

Die Gastonomie kämpft landauf, landab mit großen Problemen. Dazu gehört der akute Fachkräfte- und Personalmangel. Antje Lissek, die das Café und Weinbistro an der Duisburger Straße in der Altstadt betreibt, kann davon ein Lied singen. Der plötzliche krankheitsbedingte Ausfall ihres Kochs stellte die 63-jährige Gastronomin vor ein Riesenproblem, das sie gar als „existenzbedrohend“ bezeichnet. Von einem Tag auf den anderen fehlte ihr der Mann in der Küche, der die Speisen für die Gäste zubereitet.