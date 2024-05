Gastronomen wollen nachhaltiger sein So kämpfen Düsseldorfer Restaurants gegen Lebensmittelverschwendung und Abfall

Benjamin Tenius, Direktor des Clayton-Hotels an der Immermannstraße, hat sich mit diesem Thema ebenfalls befasst – und reagiert mit einer einfachen, aber effektiven Entscheidung: „Seit Anfang des Jahres haben wir kaum noch große Teller am Buffet“, sagt Tenius. „So nehmen sich die Gäste nicht mehr so viel auf einmal, und es bleiben weniger Reste.“ Eine weitere Maßnahme gegen Müll läuft nach dem Motto „Mut zur Lücke“. Die Beschäftigten im Clayton-Hotel schauen während des Frühstücks genau hin, wie viele Gäste schon satt sind. Wenn die Nachfrage sinkt, bekommt die Küche Bescheid und passt das Angebot an: nicht noch eine Käseplatte, Speck erst morgen wieder, das Bircher-Müsli in kleinere Gefäße abfüllen. Was trotzdem übrig bleibt und noch gut ist – beispielsweise Croissants oder Müsli – bietet das Clayton-Hotel teilweise als „Überraschungstüte“ in der App „Too good to go“ an. Die kostet dann statt 29 Euro (für das gesamte Buffet) nur noch 3,50 Euro und muss selbst abgeholt werden.