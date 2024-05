Gastronomie in Dormagen Gaststätten im Wandel der Zeit

In allen Ortsteilen gab es solche Gaststätten. Dormagen selbst war ein „Straßendorf“, ohne die vielen heutigen Nebenstraßen. Die Zahl der Gastronomiebetriebe, die sich an der Hauptstraße, der heutigen Kölner Straße, und der Neußer Straße, der heutigen Krefelder Straße, befanden, war schon erstaunlich. Etliche von ihnen sind verschwunden, manche sind unter neuem Namen und in anderer Art und Weise noch da, wie etwa der„Gasthof zur Krone“, der nun als Kultkneipe „Street Live“ existiert. Jetzt ganz anders genutzt werden die Gebäude des „Em Stüffge" an der Kölner- und des „Römerkrug“ an der Krefelder Straße.