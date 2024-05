Gastronomie in Wermelskirchen Der Großhändler, dem die Gastronomen vertrauen

2006 wurde das Stammgeschäft geschlossen – zwei Jahre, nachdem Matthias Krings das Unternehmen als Geschäftsführer von seinem Vater übernommen hatte. „Der Einzelhandel verlagerte sich immer mehr in Richtung Supermärkte und Discounter“, blickt der 44-Jährige zurück. Die damalige „Kaufpark“-Filiale am heutigen „Woolworth“-Standort an der Kölner Straße oder der heutige „Rewe“-Vollsortimenter an der Viktoriastraße zog Kunden in so großer Zahl ab, dass die Umsätze deutlich zurückgingen.