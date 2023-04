Fotos aus Mönchengladbach Diese Wildkräuter können beim Oster-Spaziergang gesammelt werden

Efeu-Ehrenpreis Ein Name wie eine Auszeichnung. Mit seiner blassblauen Blüte ist das Gewächs geradezu elegant. Nur im Frühling lässt es sich blicken, dann zieht es sich vollständig in den Boden zurück. Wer probieren will: Im Salat macht es sich gut oder gibt Kartoffelpüree das gewisse Extra.