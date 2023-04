Fotos aus Mönchengladbach Das ist das Restaurant „Bürgerstube“ in Odenkirchen

Michael Dahl ist im Leben viel rumgekommen: Am Nordkap, in Gibraltar, Brasilien und Südafrika hat der gelernte Hotelfachmann gearbeitet. Mit der „Bürgerstube“ hat sich der gebürtige Odenkirchener den Traum vom eigenen Restaurant in seiner Heimatstadt erfüllt. Hier ist er nicht nur Chef, sondern auch Küchenchef.