Anspannung im Kreis Heinsberg So reagieren Gastronomen auf die Mehrwertsteuererhöhung

Die Gastronomen in der Region teilten zum Jahreswechsel eine große Sorge: Sie fürchteten um das Ausbleiben vieler Gäste, wenn sie die Preise für Speisen und Getränke so angehoben hätten, wie es angesichts gestiegener Kosten für Energie, Personal und Lebensmittel notwendig gewesen wäre. Die Rückkehr zu Jahresbeginn zum alten Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent spielte dabei wenig überraschend sogar eher eine untergeordnete Rolle. Zwar sind nicht überall die Gästezahlen in den ersten fünf Monaten des Jahres hinter den Erwartungen zurückgeblieben, doch die Herausforderungen sind spürbar.