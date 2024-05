Lebensmittel retten So funktioniert „Too good to go“ im Erkelenzer Land

Doch auch in Restaurants und in Supermärkten fällt am Ende eines jeden Tages viel Essen an, das nicht mehr verkauft werden kann. Und oftmals handelt es sich dabei um Lebensmittel, die man noch gut und gerne essen könnte, die aber entsorgt werden müssten, weil sie am nächsten Tag nicht mehr hätten verkauft werden dürfen oder weil sie den Ansprüchen der Kundschaft nicht mehr genügen. Wege, um derartige Lebensmittelverschwendung einzudämmen, gibt es zahlreiche. Viele Märkte oder Gastronomiebetriebe spenden übrig gebliebene Lebensmittel an karitative Einrichtungen oder an die Tafel.