Auszeichnung für das Troyka in Immerath Ein Stern sorgt für Jubel

Das Troyka behält seinen Michelin-Stern, den es 2022 nach der Eröffnung im November 2021 zum ersten Mal errungen hat. Alexander Wulf und Marcel Kokot dürfen sich weiterhin als Sterneköche bezeichnen und freuen sich ebenso wie ihr dritter Mitstreiter, Sommelier Ronny Schreiber. Wulf und Kokot hatten auch schon, bevor sie mit Schreiber ihr eigenes Restaurant in Erkelenz in Betrieb nahmen, in Küchen gearbeitet, die mit Sternen bedacht waren.