Erkelenzer Eisdielen im Test Was steckt im Eis, was steckt dahinter?

Ich hatte noch nie einen schöneren Vorwand, um Eis zu essen. Eine Bubble-Waffel mit Vanilleeis, Sahne, Erdbeersoße und Erdbeeren, Mango, Pfirsich-Maracuja, Himbeere, Zartbitter und ein anderes Zartbitter. Was sich nach purem Schlaraffenland anhört, geschieht natürlich und selbstverständlich vor einem seriösen journalistischen Hintergrund. Nachdem ich die drei Erkelenzer Eisdielen Rodolfo Teza, Dolomiti und Salvadori undercover kulinarisch auf den Prüfstand gestellt habe, habe ich mit den Besitzern über ihr Geschäft in Zeiten der Krise, die große Herausforderung, Schritt zu halten, sowie den bevorstehenden Sommer gesprochen. Was steckt im Eis, was steckt hinter dem Eis?