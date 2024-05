Was mit Sonsbecks Traditionscafé Lensing passiert Zum Eis gibt’s bald auch Mojitos

Doch Egons Eiscafé 2.0 schien von Anfang an von Pech verfolgt. 2022 durfte Gerbecks die Filiale erst Kostenpflichtiger Inhalt mit halbjähriger Verspätung öffnen, weil die Gaststättenkonzession vom Kreis Wesel so lange auf sich warten ließ. Erst im August ging die gläserne Eisdiele an den Start, da war die Eissaison fast schon wieder erledigt. Einbußen konnte Gerbecks damals nur durch das florierende Geschäft in seiner ersten Filiale in Kostenpflichtiger Inhalt Sonsbeck sowie den Verkauf seiner handgemachten Eismarke Leib-Speise kompensieren, die er in vielen Supermärkten und Hofläden in der ganzen Region vertreibt. 2023 machten dem Gelatiere dann Personalprobleme zu schaffen. Jede verfügbare Kraft wurde in der Erstfiliale, in der Produktion und in den beiden Eiswagen gebraucht. Letztere sind bei zig Veranstaltungen – wie auch dem Parookaville-Festival – unterwegs. Wieder musste Egons Eiscafé 2.0 weitgehend geschlossen bleiben.