Kleine Teller statt große Menüs Düsseldorfer Star-Köche krempeln Sterne-Restaurant „Dr. Kosch“ komplett um

Ein bekanntes Sterne-Restaurant an der belebten Roßstraße im beliebten Stadtteil Derendorf – da muss man als neuer Betreiber doch wohl gar nicht so viel erneuern, oder? Doch, sagen Lukas Jakobi und Sebastian Staudinger: Die bekannten Düsseldorfer Köche haben das frühere „Dr. Kosch“ an der Ecke zur Römerstraße vor Kurzem übernommen und komplett verändert, optisch wie kulinarisch. Ende Oktober wollen sie ihr neues Restaurant „Ross & Reiter“ eröffnen. Und zwar mit einem Konzept, „das in der Stadt bisher gefehlt hat“, sagen die beiden.