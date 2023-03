Top-Genusstrend in Düsseldorf Wo man in Düsseldorf besonders gut frühstücken kann

Das gemütlich eingerichtete Café mag manche Besucher an die Zeiten von Café Bittner am Carlsplatz oder das Leysieffer an der Kö erinnern, die längst von der Bildfläche verschwunden sind. Dieses Traditions-Café aber hält sich seit Jahrzehnten erfolgreich: Heinemann – auch mit üppigem Frühstücksangebot und dieser Besonderheit: Die Brötchen kommen schon halbiert auf den Tisch. So hat es der Chef Heinz-Richard Heinemann von seinem Vater gelernt. Und auch diese Lokale halten sich seit vielen Jahren: Café Schuster in Kaiserswerth, das Muggel in Oberkassel, Ab der Fisch und Café Florian in Pempelfort, die Zicke in der Carlstadt, Schwan.