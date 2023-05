Slow Food und ein magischer Garten Eine kulinarische Entdeckungstour durch Düsseldorf

Genuss und Verantwortung sollen an diesem Abend Hand in Hand gehen: Internationale Gerichte mit ausgewählten Slow-Food-Lebensmitteln gibt es am 1. Juni (Donnerstag) in Lörick sowie ein Slow-Wine-Tasting. Das Convivium Slow Food Düsseldorf und weitere Unterstützer dieses besonderen Ernährungsansatzes laden zu dem Abend ein. Der findet von 18 bis 21 Uhr in der Kochwerkstatt statt. Slow Food setzt sich für gutes, sauberes und faires Essen für alle ein. International ist der Verein mit über 100.000 Mitgliedern in 160 Ländern mit diversen Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen rund um die Themen der Ernährungswende und der Lebensmittelverschwendung aktiv. Convivium ist eine interne Bezeichnung für die mehr als 85 Regionalgruppen von Slow Food Deutschland. Vor über 25 Jahren wurde das Convivium Düsseldorf gegründet. Heute zählt der Verbund über 250 Mitglieder mit Aktivitäten in Düsseldorf, Mönchengladbach, Neuss und Umland. Es soll auch Mitkoch-Stationen geben. Mit dabei sind zum Beispiel Stefania Lettini von Lettinis, Paushali Laas von The Mustard Table, Monica Riboni und Ester Calvi von La Cucina di Casa, Irène und Daniel von Slow Food Düsseldorf und Thomas Deckert von der Kochwerkstatt – er übernimmt das Wein-Tasting. Bemerkenswert ist die Kochwerkstatt in Lörick auch dank ihres Permakulturgartens, alten Hühnerrassen und einer kleinen Imkerei. Bei den diversen Gerichten wird bereits ein Teil vorbereitet sein. Der Teilnehmerkreis ist auf 40 Personen limitiert. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro je Person. www.slowfood.de.