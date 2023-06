Himmlisches Frühstücken made in Düsseldorf Cloud Kitchen expandiert nach Köln

Die Eröffnung in der Domstadt soll in diesem Juni stattfinden. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest. Wie Posts im Internet nahelegen, soll das Kölner Cloud Kitchen wohl am Rudolfplatz eröffnen. Die Düsseldorfer Cloud Kitchen stehen in einer Reihe mit anderen beliebten Frühstückslokalen wie Seven Sundays in Unterbilk und Café Buur in Friedrichstadt. In Ruhe schlemmen ist hier angesagt. Die Gäste kommen vor allem aus Düsseldorf, Neuss, Essen und Köln. Die Zielgruppe: Mitte 20 bis Mitte 30. Fast alles läuft übers Digitale – von der Bestellung im Lokal bis zur Bezahlung, aber es gibt auch – ganz traditionell – Speisekarten.