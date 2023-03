Fußballprofi in Dormagen Promi-Metzger und Naldo setzen auf Gin

Passanten und Restaurantgäste, die am vergangenen Wochenende am Fährhaus in Zons entlang spazierten, dürften nicht schlecht gestaunt haben, denn trotz kalter Temperaturen fand sich der ehemalige brasilianische Fußballspieler Naldo (Werder Bremen, VfL Wolfsburg und FC Schalke 04) am Fährhaus zu einem Gin-Tasting ein. Es handelte sich dabei natürlich nicht um irgendeinen Gin, denn gemeinsam mit dem Dormagener Promi-Metzger Eddy Schülke, will der Ex-Fußballprofi seinen eigenen Gin auf den Markt bringen.