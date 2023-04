Genießen in Wermelskirchen Das Bier zu Wermelskirchens Stadtjubiläum

Mit „Frau Werinbold“ gesellt sich eine neue Biersorte in das Portfolio von „Dellmann’s Bräu“. Und das hat einen ausgefallenen Grund, denn: „Wir haben eine neue Rezeptur entwickelt und mit dem Namen des Bieres einen Kunstgriff getan. Der schafft eine Figur, die die Brücke zum Jubiläum Wermelskirchens in 2023 schlägt“, sagt Simon Felbick, Gründer der rein handwerklich produzierenden Brauerei in Wermelskirchen im Gespräch mit unserer Redaktion: „Uns war aber genauso wichtig, dass der Name unabhängig von der Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen vor 150 Jahren griffig ist, denn wir haben schließlich auch Kunden, denen dieser Zusammenhang auf den ersten Blick nicht klar ist.“