Infos, Öffnungszeiten, Preise Das sind die schönsten Biergärten in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Serie | Dinslaken/Voerde/Hünxe · Sobald es wärmer wird, gibt es kaum etwas Schöneres als ein kühles Getränk an der frischen Luft, am besten in geselliger Runde. Genau das findet man im Biergarten. Wir sagen, wo und zu welchen Zeiten.

17.05.2024 , 13:00 Uhr

Infos Die schönsten Biergärten in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Die Gartensaison hat längst begonnen. Gleiches gilt auch für die Biergartensaison. Es muss nicht mit Alkohol und es muss auch nicht unbedingt Bier sein, aber eine kühle Erfrischung an warmen Tagen, am besten draußen und in geselliger Runde, das hat schon einen hohen Freizeitwert. In Dinslaken, Voerde und Hünxe gibt es den ein oder anderen schönen Biergarten, die einen Besuch lohnen. Manche profitieren von der Nähe zum Rhein, andere sind einfach ein lauschiges Eckchen, an dem es auch mal lebhaft zugehen kann. Zwar gab und gibt es in der Gastronomie einigen Groll über die Rückkehr zum Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Speisen aller Art, doch lassen die Wirte ihren Frust nicht an den Bierpreisen aus: Sie sind nicht höher als im Vorjahr. Das dürfte die Gäste freuen. Jetzt braucht es nur noch gutes Wetter, damit sich die Biergärten füllen.

