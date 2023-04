Der Macher der legendären Currywurst in Ossenberg Der Mann, der mit den Pommes spricht

Noch in den 70er Jahren gab es in jedem Dorf mindestens eine. Inzwischen ist die gute alte Pommesbude vom Aussterben bedroht. Das muss nicht so sein, dachte sich Dirk van Dawen, als er vor 15 Jahren davon erfuhr, dass „Resis Grillstube“ in Ossenberg einen Nachfolger sucht. „Es war immer schon mein Traum, ein eigenes Restaurant zu eröffnen“, erinnert sich der gelernte Schlosser. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Bereits zwei Jahre später wurde seine Currywurst von den Nutzern eines großen Bewertungsportals zu den 16 besten in ganz Deutschland gewählt.