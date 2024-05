Trattoria Gigante in Neuss Seit 30 Jahren „Amore“ auf dem Teller

Italienischer kann es in Italien eigentlich auch nicht sein. Auf dem Bordstein parkt die Ape, über der Tür prangt das Motto „Fatto con amore“ und in der Vitrine hinterm Eingang verführen Schinken-, Wurst- und Käse-Spezialitäten wie Guanciale, ’Nduja, Scamorza und Provolone schon, sobald man nur einen Fuß in die Trattoria gesetzt hat. Benvenuto bei Daniele Gigante – geboren in Düsseldorf.