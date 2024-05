Junge Eismacher aus Viersen-Bockert Coole Idee: Eis 24/7 auf Knopfdruck

Eis statt Brötchen: Die alte Bäckerei an der Harder Straße 221 im Bockert ist im Juni 2023 in einen kleinen Eissalon verwandelt worden: „Kalte Freude“ haben die Brüder Niklas und Tobias David ihre Manufaktur genannt. Dabei haben sich die beiden Bockerter bewusst für einen Standort in ihrer Heimat entschieden. Denn etwa in der Viersener Fußgängerzone gebe es genug Eisdielen, anders als in Viersens Südwesten. Seit der Eröffnung vor einem Jahr ist viel passiert.