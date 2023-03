Auencafé auf der Bislicher Insel Auf ein Stück Apfelkuchen im Naturschutzgebiet

Die beiden Radfahrer haben Glück. Eigentlich öffnet das Auencafé auf der Bislicher Insel erst am Samstag, 1. April. Aber der Vermieter, das RVR-Naturforum, hat die Presse an diesem Mittwochvormittag eingeladen, weil er für den Saisonstart werben will. Deshalb ist das Auencafé schon geöffnet, und die beiden Radfahrer kommen gerade in diesem Moment an. So müssen sie nicht im Nieselregen stehen bleiben, sondern können sich hineinsetzen. Kaffee und Kuchen bekommen sie auch.