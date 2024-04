Ausflugtipps 10 schöne Orte für ein Picknick in NRW

Rheinufer bei Zons

In unser Region gibt es viele schöne Plätze am Ufer des Rheins, die zum Picknicken einladen. Einer davon ist das Rheinufer bei Zons (Foto) in Dormagen. Ebenso ist der Ortskern von Zons zum Picknicken sehr empfehlenswert. Entlang des Deichs gibt es auch mehrere Stellen, an denen es sich lohnt, Halt zu machen und die Decke aufzuschlagen. Empfehlenswert ist auch der Park "Friedestrom" hinter dem Kreismuseum, wo es mehrere Gelegenheiten zum Picknicken gibt.