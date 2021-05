Freizeitpark in Brühl : Phantasialand will im Juni wieder öffnen

Düsseldorf Die NRW-Regierung hat kürzlich auch mögliche Öffnungen von Freizeitparks in die Corona-Schutzverordnung des Landes aufgenommen. Das Phantasialand in Brühl hat nun mit etwas Vorlaufzeit ein Datum ins Auge gefasst.

Das Phantasialand in Brühl will am 10. Juni die Pforten wieder öffnen. Dies hat der Freizeitpark am Freitag bekanntgegeben. Voraussetzung für einen Besuch sind, wie schon im vergangenen Jahr, unter anderem ein verbindlich gebuchtes Online-Ticket und das Tragen einer Maske „in allen Bereichen“. Ebenfalls nötig ist der Nachweis einer Impfung, Genesung oder ein aktuelles negatives Testergebnis.