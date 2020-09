Freizeitpark in Brühl : Phantasialand eröffnet still und leise neue Themenwelt

Brühl Ohne große Ankündigung hat der Freizeitpark Phantasialand das neue Themengebiet „Rookburgh“ eröffnet. Dieses beinhaltet neben einem Hotel und Restaurant auch eine Achterbahn, bei der die Passagiere auf dem Bauch liegen.

Lange wurde hinter verschlossenen Türen und hohen Wänden gewerkelt. Als dann noch die Corona-Pandemie kam, sorgten sich Fans des Phantasialands umso mehr. Doch jetzt hat der Freizeitpark in Brühl ganz still und leise die neue Themenwelt „Rookburgh“ eröffnet. In diesem Gebiet, geprägt von Dampf und der Technik des 19. Jahrhunderts, steht ab sofort der nach Parkangaben erste Flying-Coaster der Welt. Das Besondere daran: Die Fahrgäste werden nach dem Start von einer sitzenden in eine auf dem Bauch liegenden Position gedreht.