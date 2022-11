Achterbahn fällt aus : Attraktion im Phantasialand mehrere Tage gesperrt

Brühl Nicht nur die Achterbahn F.L.Y., sondern eine komplette Themenwelt und das dazugehörige Hotel bleiben einige Tage geschlossen. Woran das liegt und wann es wieder weitergeht.

Eine der beliebtesten Attraktionen des Phantasialandes ist momentan gesperrt. Das bestätigte eine Sprecherin am Montag. Der Flying Launch Coaster F.L.Y. werde aktuell einer Wartung unterzogen, erklärte sie. Die Achterbahn bleibe noch einige Tage geschlossen – ebenso der dazugehörige Themenbereich Rookburgh und das Hotel Charles Lindbergh.

Am vergangenen Donnerstag konnten die Besucher des Freizeitparks in Brühl zunächst noch die Themenwelt betreten. Doch der Zugang zu der Achterbahn war bereits geschlossen. Später wurde die komplette Themenwelt gesperrt. Was genau dazu führte, erklärte die Sprecherin nicht. Sie sprach lediglich von einer „nicht vorgesehenen Wartung“. Diese soll voraussichtlich bis Freitag, 18. November, dauern.