Freizeittipps Die besten Ausflugsziele in NRW an Pfingsten

Wenn Sie in Feierlaune sind, gehen Sie zu einem der Pfingstfestivals in NRW. Jazzliebhaber zieht es auf die Jazz Rally in Düsseldorf mit über 400 Musikern aus 30 Ländern. Bevorzugen Sie elektronische Musik, holen Sie sich Tickets für das Luft- und Liebe-Festival an Pfingsten in Duisburg.