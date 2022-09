Festivals, Events und Konzerte : Neun Freizeit-Tipps fürs Wochenende in NRW

Düsseldorf Der September startet fulminant: Hip Hop Party unn Picknick in Düsseldorf, Basketball-EM in Köln, Stadtfest in Kleve oder Open-Air-Kino in Mönchengladbach - wie haben die besten Tipps für Sie herausgepickt.