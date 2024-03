Tipps für Eltern und Großeltern Zehn schöne Parks für die Ostereier-Suche in der Region

Der Nationalpark „De Maasduinen” liegt zwar nicht ganz in NRW, sondern in den Niederlanden, dafür aber in unmittelbarer Nähe zur deutsch-holländischen Grenze bei Weeze am Niederrhein. Vor allem die weite Dünen- und Heidelandschaft und das sogenannte Reindersmeer, ein großer See inmitten des Nationalparks, machen den Park zu einem idealen Ausflugsziel für einen Osterspaziergang samt Eiersuche.