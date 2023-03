Freizeit-Tipps Das sind die besten Ausflugsziele in NRW zu Ostern und Pfingsten

Vor allem bei strahlendem Sonnenschein bietet sich ein Besuch auf einem Ostermarkt in NRW an. Produkte der Region, Selbstgemachtes und Kunst werden auf Ostermärkten wie dem Markt auf Schloss Burg in Solingen, auf Schloss Dyck in Jüchen oder auf dem Ostermarkt in Essen verkauft.