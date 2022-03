Tipps für die Freizeit : Das sind die besten Ausflugsziele in NRW zu Ostern und Pfingsten

Düsseldorf Ostern ist schön. Meist zeigt sich die Sonne, die Osterglocken und Krokusse blühen in prächtigen Farben und es ist nicht zu kalt und nicht zu warm. Die perfekte Zeit, um einen Ausflug zu machen. Doch wo ist es schön? Welche Ziele lohnen sich?

Wir haben eine kleine Übersicht besonderer Ausflugsziele zu Ostern und Pfingsten in NRW zusammengestellt. Dazu gehört zum Beispiel der Affen- und Vogelpark Eckenhagen. Dort werden vom 15. bis 18. April insgesamt 4000 bunte Ostereier versteckt. Eine tolle Sache für die Kleinsten. Sollte es jedoch regnen, können Sie bei dieser Veranstaltung dennoch einen erlebnisreichen Tag in der Indoor-Abenteuerhalle verbringen.

Zu den traditionellen Oster-Veranstaltungen zählt vor allem im Ruhrgebiet das Osterfeuer . Dieses findet in Neuss , Leverkusen, Solingen, Krefeld, Moers und in weiteren Städten in NRW statt. Meist wird das Event von Programmpunkten für Kinder begleitet.

Vor allem bei strahlendem Sonnenschein bietet sich ein Besuch auf einem Ostermarkt in NRW an. Produkte der Region, Selbstgemachtes und Kunst werden auf Ostermärkten wie dem Markt auf Schloss Burg in Solingen, auf Schloss Dyck in Jüchen oder auf dem Ostermarkt in Essen verkauft.