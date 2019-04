Ritterspektakel, Arcen

Die Schlossgärten in Arcen verwandeln sich am Osterwochenende in ein Heereslager: Mehr als 100 Ritter und Gefolge schlagen ihre Zelte auf dem Schlossgelände auf und zeigen, wie man damals lebte, arbeitete und kämpfte. Von Samstag bis Montag erleben die Besucher des Parks das Mittelalter hautnah: klirrende Waffen, furchtlose Recken auf feurigen Pferden halten am Schloss und auf dem Turnierfeld Einzug. Das Motto des Ritterspektakels 2019 lautet "Die Zerstörung des Klosters Barbaras Weerd". Auch die Gärten in all ihrer Frühlingspracht können das ganze Wochenende lang besucht werden. Das Ritterspektakel ist für die ganze Familie

Mehr Infos gibt es hier.

Kasteeltuinen Arcen, Lingsforter Weg 26, 5944 BE Arcen/NL.

Öffnungszeiten: 20. bis 22. April, täglich von 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 17,50 Euro, Kinder (4-17 Jahre) 8,75 Euro, Familienkarte (zwei Erwachsene, bis drei Kinder) 46 Euro; Parken 5 Euro. Wer die Tickets vorab online kauft, spart einen Euro.