Ausstellung, Konzert und Weihnachtszirkus Freizeit-Tipps fürs Wochenende in NRW

Düsseldorf · Der zweite Advent steht vor der Tür. Grund genug, sich auf einem der vielen Weihnachtsmärkte in der Region in Stimmung zu bringen! Aber auch Musik, Flohmarkt und Kunst stehen am Wochenende in NRW auf dem Programm - wir haben die Tipps!

03.12.2022, 12:12 Uhr

Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW 20 Bilder Foto: Panoramapilot