Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Ein Orchester spielt am Wochenende auch in Köln (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf Das Wochenende in NRW hält für jeden das Passende bereit: von einem Kunsthandwerkermarkt über „Die drei ???“ im Planetarium bis hin zu einer Wein-Messe. Wir haben die Höhepunkte für Sie zusammengestellt.

Kunsthandwerkermarkt in Köln

Wer etwas für Kunsthandwerk übrig hat, ist am Samstag und Sonntag in Köln richtig. Schmuck, Holz- und Keramikarbeiten gibt es bereits zum 50. Mal im Bürgerzentrum Engelshof im Stadtteil Nippes zu kaufen – nur Selbstgemachtes ist erlaubt. Essensstände gibt es ebenfalls. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder kommen umsonst rein. Mehr Infos zum Kunsthandwerkermarkt in Köln gibt es hier.

MicroPopWeek in Düsseldorf

Das Musik-Festival MicroPopWeek beginnt am Samstag und beschäftigt sich nicht nur am Wochenende in rund 20 Veranstaltungen mit dem musikalischen Leben jenseits von Kommerz, Verträgen und Zwängen. Es gibt viel Live-Musik sowie einen Workshop und einen Film. Mehr Infos zur MicroPopWeek gibt es hier.

Charlie Chaplin mit Orchestermusik in Köln

Der Charlie-Chaplin-Film „Lichter der Großstadt“ erzählt eine Geschichte über soziale Ungerechtigkeit und die Liebe. Das WDR Funkhausorchester spielt am Samstag um 20 Uhr im Funkhaus am Wallraffplatz in Köln live zum Film die melancholischen Melodien des Komiker. Tickets kosten zwischen 11 und 27 Euro. Mehr Infos zum Charlie-Chaplin-Konzert in Köln gibt es hier.

Konzertreihe in Grevenbroich

Die Stellwerk-Initiative setzt am Samstag ihre Konzertreihe „Ohr ’n’ Art“ fort. Ab 19.30 Uhr gastiert die Aachener Band „Gonzo!“ in den Räumen des Hauses an der Bahnstraße 71 in Grevenbroich. Die Musiker präsentieren dem Publikum einen tanzbaren, „auf links gedrehten“ Latino-Sound. Stil: Electric Swing und Beltracchi Boogie. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Hutspenden für die Künstler wird gebeten. Mehr Infos zum Konzert in Grevenbroich gibt es hier.

Weinmesse im Landschaftspark in Duisburg

Fans von deutschem Wein können sich am Samstag und Sonntag in Duisburg durch die edlen Tropfen der Aussteller der „Baden-Württemberg Classics“ probieren. In der Kraftzentrale im Landschaftspark Nord gibt es jeweils von 11 bis 18 Uhr rund 800 Weine zu probieren und zu kaufen. Eintritt: 15 Euro. Infos zur Weinmesse in Duisburg gibt es hier.

2010er-Party in Bochum

Während am Samstagabend in vielen Städten noch 90er-Jahre-Partys steigen, ist man in Bochum schon weiter. Dort gibt es im Prater einer 2010er-Party. Auf der Bühne steht Alexandra Stan („Mr. Saxobeat“), die Show mit anschließender Party startet um 23 Uhr. Mehr Infos zur 2010er-Party in Bochum gibt es hier.

Comedy-Slam in Düsseldorf

Am Samstag wird in Düsseldorf gelacht: Beim „Best of ComedySLAM“ im Exit treten die Gewinner verschiedener Vorrunden an. Los geht’s um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Mehr Infos zum Comedy-Slam in Düsseldorf gibt es hier.

Peter und der Wolf in Wuppertal

Bei Müllers Marionettentheater in Wuppertal steht am Samstag und Sonntag das Stück „Peter und der Wolf“ auf dem Programm. Das Stück, in dem die Figuren je durch ein Instrument dargestellt werden, eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Los geht es je um 16 Uhr, Eintritt 11 Euro, ermäßigt 8. Mehr Infos zum Marionettentheater in Wuppertal gibt es hier.

„Die drei ???“ im Planetarium in Bochum

Die Hörspiele der „Drei ???“ sind Kult, jetzt werden sie im Planetarium in Bochum gespielt. Dort gibt es über 60 frei ansteuerbare Lautsprecher, untermalt wird das Hörspiel mit Sound-Effekten. Geeignet für Kinder ab acht Jahren, der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Weitere Infos zum „Die drei ???“-Hörspiel in Bochum gibt es hier.

Nacht der Museen in Düsseldorf

Rund 40 Museen und Galerien öffnen am Samstag ihre Türen für die Nacht der Museen in Düsseldorf bis 2 Uhr nachts. Erwartet werden bis zu 23.000 Besucher. Von A nach B kommt man erstmals auch gratis per Leihrad. Weitere Infos zur Nacht der Museen in Düsseldorf gibt es hier.

