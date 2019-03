Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Eine Weinflasche mit Gläsern. Foto: Bußkamp Thomas/Bußkamp, Thomas (tbu)

Düsseldorf Das Wochenende in NRW hält für jeden das Passende bereit: von einer Spielemesse über Gruseln im Autokino bis zu einem Wein-Festival. Wir haben die Höhepunkte für Sie zusammengestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Geschichte von der einsamen Sonne in Bochum

Ein Besuch im Planetarium Bochum lohnt sich auch für die Kleinen. Die Show „Die Geschichte von der einsamen Sonne“ zeigt die Entstehung des Universums für Kinder ab fünf Jahren inklusive Dinosaurier und riesiger Tausendfüßler. Karten für die Vorstellung am Samstag, 13 Uhr, sind für 10,25 Euro zu haben. Mehr Infos zur Geschichte von der einsamen Sonne in Bochum gibt es hier.

„Psycho“ in Köln

Wenn man sich schon einen Film in einem Autokino ansieht, dann bitteschön einen aus einer Zeit, als Autokinos noch weit verbreitet waren. Das Autokino Köln-Porz zeigt am Freitag ab 23.30 Uhr den Hitchcock-Klassiker „Psycho“. Genau, der mit der berühmten Dusch-Szene. Tickets sind für 7 Euro zu haben. Mehr Infos zu „Psycho“ finden Sie hier.

Bläck Fööss in Düsseldorf

Keine Angst vor einem Auswärtsspiel hat die Kölner Kultband Bläck Fööss. Die 1970 gegründete Gruppe tritt am Freitag (20 Uhr), Samstag (20 Uhr) und Sonntag (18 Uhr) im Theater an der Kö in Düsseldorf auf. Tickets gibt es ab 25 Euro. Weitere Informationen zu den Bläck Fööss in Düsseldorf sind hier zu haben.

Harry Potter in Concert in Oberhausen

Zu den Filmen um den Zauberschüler Harry Potter gehört auch die Musik von John Williams. Am Samstag führt die Neue Philharmonie Westfalen den Soundtrack vom dritten Teil „Der Gefangene von Askaban“ in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind ab 72,20 Euro erhältlich. Weitere Informationen zu Harry Potter in Concert in Oberhausen finden Sie hier.

Foto: Thomas Berns 29 Bilder Sehenswürdigkeiten in NRW - unsere Top 10.

Wine And Taste Festival in Düsseldorf

Wer sich für Wein interessiert, ist schon lange kein Spießer mehr. Das Wine And Taste Festival in Düsseldorf im Boui Boui Bilk will in lockerer Atmosphäre auch junge Leute für das Thema begeistern. Am Freitag (17-22 Uhr) und Samstag (13-20 Uhr) gibt es nicht nur Wein, sondern auch Street Food und einen DJ. Der Eintritt an der Tageskasse kostet 14 Euro. Weitere Infos zum Wine And Taste Festival in Düsseldorf gibt es hier.

Spielemesse „Spiel doch!“ in Duisburg

Ein Fest für Liebhaber analoger Spiele ist die Spielemesse „Spiel doch!“ im Landschaftspark Duisburg-Nord. Von Freitag bis Sonntag stellen dort Hersteller von Brett-, Karten- und Rollenspielen Neuheiten und Klassiker aus. Geöffnet ist die Messe freitags und samstags von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte kostet 4 Euro. Weitere Informationen zur Spielemesse „Spiel doch!“ in Duisburg finden Sie hier.

Disco 2000 in Köln

Britpop ist zwar tot, hört sich aber noch immer ziemlich gut an. Im Tsunami Club in Köln wird am Freitag ab 23 Uhr die Disco 2000 gefeiert mit Fokus auf den Britpop der 90er, Blur, Oasis, The Verve und Co. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Mehr Informationen zu Disco 2000 in Köln sind hier erhältlich.

Heino in Oberhausen

Seit mehreren Jahrzehnten ist Heino das Gesicht des deutschen Volksliedes. Nun soll aber Schluss sein. Auf seiner Abschiedstournee macht der Düsseldorfer auch in der Turbinenhalle in Oberhausen Station, am Freitag ab 20.30 Uhr. Karten sind für 38,60 Euro erhältlich. Weitere Informationen zu Heino in Oberhausen gibt es hier.

Tschick in Köln

Das Roman „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf erzählt die Geschichte von zwei Jungen, die mit einem geklauten Auto von Berlin in die große weite Welt aufbrechen - und die beginnt gleich um die Ecke. Das Theater der Keller in Köln bringt den Roman am Sonntag, 18 Uhr, auf die Bühne. Karten gibt es für 18 Euro an der Abendkasse oder für 16 Euro im Vorverkauf. Weitere Informationen zu Tschick in Köln gibt es hier.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Der Dennis in Essen

Deutschlands bekanntester Berufsschüler kehrt zurück auf die Bühne. Auch mit seinem neuen Programm „Ich seh voll reich aus“ führt uns Dennis aus Hürth in die Welt der fetten Gürtelschnallen, Tankstellen und „Ottos“. Am Freitag tritt er in der Weststadthalle in Essen auf, Beginn ist um 20 Uhr. Karten sind für 35,90 Euro zu haben. Weitere Informationen zu Dennis in Essen finden Sie hier.

(lhen/mba/skr)