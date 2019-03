Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Jedes Jahr zur ProWein-Messe veranstalten Düsseldorfer Gastronomen und Fachhändler zahlreiche Events unter dem Motto „ProWein goes city“. Foto: Messe Düsseldorf

Düsseldorf Mehr als nur ein gutes Glas Wein finden Weinfreunde am Wochenende bei den Veranstaltungen von „ProWein goes city“. Antikmärkte, Konzerte und andere Ausgehmöglichkeiten haben wir für Sie zusammengestellt.

Tanzabend in Wuppertal

Am Freitagabend lädt der Kontakthof Wuppertal an der Genügsamkeitsstraße 11 zur ersten „Boogie Woogie Nacht“ ein. Als Künstler gastieren Bastian Korn am Piano und sein Zwillingsbruder Benny am Schlagzeug. Die musikalischen Wurzeln der Brüder liegen im Rock ‘n‘ Roll. Christian Christl spielt am liebsten „Vintage Blues & Boogie Piano“ und Christian Noll aus Moers übernimmt den bluesigen musikalischen Teil des Abends. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 24 Euro, 18 Euro im Vorverkauf. Tickets und weitere Informationen zur „Boogie Woogie Nacht“ in Wuppertal gibt es hier.

HipHop-Konzert in Duisburg

Wer deutschen HipHop mag, ist bei McFitti richtig. Der Rapper mit dem Vollbart ist auf seiner „200″-Tour. Das bedeutet: 200 Tickets pro Stadt und Konzerte in kleinen Läden. Am Samstagabend tritt er im Duisburger Grammatikoff, Dellplatz 16A, auf. Beginn ist um 21 Uhr. Die Konzerttickets kosten 26 Euro zuzüglich Gebühren. Hier geht es zum Ticketverkauf für das Konzert von McFitti.

Weinverkostungen in Düsseldorf

Von Sonntag bis Dienstag findet in Düsseldorf die Messe ProWein für Fachbesucher statt. Im Vorfeld gibt es unter dem Motto „ProWein goes city“ viele Events, die allen Weinliebhabern offen stehen. 55 Restaurants, Hotels und Fachhändler sind in diesem Jahr an der Initiative beteiligt. Das Spektrum reicht von einem slowenischen Weinabend über eine Weinkrimi-Lesung bis hin zur Küchenparty mit deutschen Winzern und zahlreichen Verkostungen. Zwei Beispiele: Im „Na und? Marx antik“, Worringer Straße 70, in Flingern führt am Freitag um 19 Uhr ein Vertreter des Weinguts „Constantia Uitsig“ aus Südafrika bei südafrikanischen Snacks durch einen informativen Abend. Der Eintritt kostet 29 Euro, inklusive Wein und Snacks. Reservierungen unter konfakt@behind-the-grapes-de. Im „Vini Divini“, Bastionstraße 31, gibt es am Sonntag um 19 Uhr ein italienisches Drei-Gänge-Menü mit drei Weinen aus verschiedenen Regionen Italiens, dazu werden einige Weingeheimnisse gelüftet und ein Gemälde des Künstlers Santapanza aus dem Salento wird verlost. Tickets kosten 39,50 Euro, Reservierung unter: 0211 135040. Hier geht es zum gesamten Programm der „ProWein goes city“.

Antik- und Designmarkt in Köln

Am Sonntag öffnet der Design- und Antikmarkt in der Kölner Flora mit Blick auf den Botanischen Garten. Es ist einer von zwei Terminen im Jahr. Besucher finden hochwertige Antiquitäten und Designklassiker aus dem 20. Jahrhundert. Der Eintritt kostet fünf Euro, die Öffnungszeiten sind von 11 bis 18 Uhr. Hier gibt es weitere Informationen zum Antik- und Designmarkt in der Kölner Flora.

Foto: Thomas Berns 29 Bilder Sehenswürdigkeiten in NRW - unsere Top 10.

Schallplattenbörse in Düsseldorf

Am Sonntag hat die Schallplatten-Börse wieder geöffnet, und zwar von 11 bis 16 Uhr im Weiterbildungszentrum der Volkshochschule. 60 Aussteller präsentieren CDs ab einem Euro und Platten-Raritäten zum Preis von bis zu 100 Euro. Dazu gibt es DVDs, Musik-Videos, Poster, Bücher, Fan-Souvenirs, Autogrammkarten, Kalender und Sammlerzubehör. Der Eintritt kostet drei Euro, zur Börse geht es über den Hinterausgang vom Hauptbahnhof. Hier geht es zur Website der Schallplatten-Börsen und zu weiteren Terminen in anderen Städten.

Fischmarkt in Düsseldorf

Der Düsseldorfer Fischmarkt geht am Sonntag in seine 20. Runde: Rund 90 Händler bieten von 11 bis 18 Uhr am Joseph-Beuys-Ufer Fisch und Meeresfrüchte und verschiedene Delikatessen, aber auch Blumen und Kunsthandwerk mit Ausblick auf den Rhein. Der Markt findet noch an sechs weiteren Sonntagen zwischen April und November statt. Parkmöglichkeiten gibt es an der Rheinterrasse. Wir haben weitere Informationen zum Düsseldorfer Fischmarkt zusammengestellt.

Elektrizitätsshow in Recklinghausen

Am Sonntag gibt es um 12.30 Uhr, um 15 Uhr und um 16.30 Uhr Hochspannungsvorführungen im Umspannwerk Recklinghausen, dem Museum für Elektrizität, Uferstraße 2-4. Florian Zellmer und Christian Bär moderieren die Vorführung und erläutern dabei den Gästen die Wirkungen und physikalischen Hintergründe von Gleitentladungen, Tesla-Spule und Bandgenerator. Die Vorführung dauert jeweils rund 20 Minuten, die Teilnahme am Programm kostet 2,50 Euro zusätzlich zum Museumseintritt. Hier gibt es weitere Informationen zu den Hochspannungsvorführungen.

Theater in Wuppertal

„Der kleine Prinz“ hat Millionen Leser auf der ganzen Welt bewegt. Das Theater der Generationen in Wuppertal sind Menschen von 10 bis 80 Jahren, die unter professioneller Leitung in jeder Spielzeit eine Produktion auf die Bühne bringen. Am Freitag um 19.30 Uhr ist ihre Premiere von „Der kleine Prinz“ im Theater am Engelsgarten, Engelsstraße 18. Tickets gibt es ab zehn Euro. Eine weitere Vorstellungen ist am Samstag um 19.30 Uhr. Tickets für die Vorführungen des Theaters der Generationen gibt es hier.

Reise-Reportage in Krefeld

Der Naturfotograf Bernd Römmelt hat auf 22 Reisen den nördlichen Polarkreis dokumentiert: Jenseits davon wird es in den Mitsommernächten für einige Wochen nie dunkel, während das Land im Winter in Düsternis versinkt. Von Moschusochsen und Eisbären in Alaska bis zu den härtesten Hundeschlittenrennen der Welt: Die Reise-Reportage, die am Freitag in der Veranstaltungsreihe „Grenzgang“ in der Kulturfabrik Krefeld vorgestellt wird, ist Leinwand- Abenteuer und Hommage an eine der am stärksten bedrohten Naturräume unserer Welt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 16 Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse 18 Euro. Tickets für die Grenzgang-Reise-Reportage in der Kulturfabrik Krefeld gibt es hier.

Konzert in Münster

Singer-Songwriter, Gitarrist und Rocksänger Bosse tritt am Samstag im Rahmen seiner „Alles ist jetzt“-Tour in der Halle Münsterland auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. Tickets kosten 45 Euro. Hier geht es zum Ticketverkauf für das Bosse-Konzert.

Noch mehr Freizeit-Tipps für NRW gefällig?

(lhen)