Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Ein Besucher steht auf dem Stand der Galerie Forsblom auf der „Art Cologne“. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Das Wochenende in NRW hat allerhand zu bieten: vom Kabarett über Kirmes bis hin zur „Art Cologne“. Wir haben die Höhepunkte für Sie zusammengestellt.

Lesung in Leverkusen

Im Rahmen der Jüdischen Kulturtage liest der Zürcher Autor Thomas Meyer am Freitag in der Stadtbibliothek Leverkusen aus seinem Roman „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge orthodoxe Jude Motti Wolkenbruch, der auf der Suche nach der Frau fürs Leben ist und feststellt, dass seine Mutter ganz andere Vorstellungen hat als er. Los geht es um 19.30 Uhr, Tickets kosten acht Euro. Mehr zu den Lesungen bei den Jüdischen Kulturtagen finden Sie hier.

Nächtlicher Trödel in Düsseldorf

Wer zwar gerne über Flohmärkte trödelt, aber absolut kein Frühaufsteher ist, der ist beim Nachtkonsum Nachtflohmarkt im Boui Boui Bilk richtig aufgehoben. Los getrödelt wird am Samstag erst um 17 Uhr, der Eintritt kostet drei Euro. Christopher's Journey und Sonja Katharina Mross sorgen für die passende Livemusik. Mehr zum Nachtkonsum-Flohmarkt gibt es hier.

Kabarett in Köln

Am Freitag um 20 Uhr widmet sich Fatih Çevikkollu in seinem sechsten Solo-Programm „Fathimorgana“ dem Schein und dem Sein, den Nachrichten und den Fake News, Islamisierung und Digitalisierung. Wer Lust auf ein amüsantes Kabarett mit aktuellen, satirischen Bezügen hat, ist im Comedia Theater in Köln richtig aufgehoben. Karten gibt es ab 22 Euro. Mehr zum Programm von Fatih Çevikkollu gibt es hier.

Deutsch-Holländischer Stoffmarkt in Wuppertal

Mit bis zu zehn Kilometern Stoff im Gepäck reisen die Händler am Samstag zum deutsch-holländischen Stoffmarkt auf den Laurentiusplatz in Wuppertal und präsentieren ab 10 Uhr in kreativer Atmosphäre ihre Waren. Der Markt ist ein Paradies für jeden, der gerne mit Nadel und Faden hantiert. Mehr zum deutsch-holländischen Stoffmarkt lesen Sie hier.

Foto: Thomas Berns 29 Bilder Sehenswürdigkeiten in NRW - unsere Top 10.

Simon & Garfunkel Tribute in Hilden

Das schottische Duo Bookends lässt am Freitag in der Stadthalle in Hilden die unvergessliche Musik von Simon & Garfunkel wieder aufleben. Begleitet vom Leo String Quartett präsentieren die Ausnahmemusiker Dan Haynes und Pete Richard eine absolut authentische Simon & Garfunkel-Tribute-Show. Einlass ist um 19 Uhr, los geht das Konzert um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 29,60 Euro. Mehr zum Konzert der Simon & Garfunkel Tribute Band lesen Sie hier.

„Art Cologne“ in Köln

Von Donnerstag bis Samstag findet in Köln die „Art Cologne“, die älteste Kunstmesse Deutschlands, statt. Mehr als 200 Galerien verwandeln die Kölner Messehallen in eine riesige Ausstellung, in der Werke von mehr als 2000 Künstlern zu sehen sind. Tageskarten gibt es ab 21,25 Euro. Mehr zur Messe finden Sie hier.

Kunsthandwerker-Festival in Duisburg

Zum 30. Mal lädt von Donnerstag bis Sonntag das Kunsthandwerker-Festival in der Duisburger Innenstadt zum Bummeln und Entdecken ein. Rund 115 Aussteller zeigen in der Fußgängerzone ihre Handwerksarbeiten. Tischler, Kupferschmiede, Glaskünstler und Töpfer geben Einblicke in ihre Arbeit. Der Markt beginnt täglich um 11 Uhr. Mehr Infos zum Kunsthandwerkfestival gibt es hier.

Osterkirmes in Dortmund

Am Samstag um 14 Uhr startet in Dortmund auf dem Friedensplatz die traditionelle Osterkirmes. Bis zum 28. April locken Autoscooter, Achterbahnen und Schokofrüchte die Besucher in die Innenstadt. Mit so viel Abwechslung werden die Ostertage garantiert nicht langweilig. Mehr zum Osterspaß auf der Dortmunder Osterkirmes lesen Sie hier.

KölnWein-Messe in der Altstadt

Am Samstag und Sonntag präsentieren Winzer auf der KölnWein in der Festhalle Gürzenich im Zentrum der Kölner Altstadt Weine aus deutschen Weinregionen, aus Europa und Übersee. Weinliebhabern bietet sich die Möglichkeit, mehr als 900 verschiedenen Weine zu verkosten, darunter neue Kreationen und der neue Jahrgang 2018. Tickets an der Tageskasse kosten 13 Euro. Mehr zur Weinmesse KölnWein lesen Sie hier.

Premiere von „Leonce und Lena“ in Mönchengladbach

Das Lustspiel „Leonce und Lena“, das Georg Büchner im Alter von 22 Jahren schrieb, ist eine Kritik an der Generation der Eltern und ihrer Ideale. Am Samstag feiert das Stück um 19.30 Uhr Premiere im Theater Mönchengladbach. Tickets gibt es ab 17 Euro. Mehr zur Stück „Leonce und Lena“ finden Sie hier.

