Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Ein Labrador-Welpe betrachtet sein Spiegelbild in einem Jagdhorn (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Das Wochenende wartet mit einem Dokumentarfilmfest, Musicals und mehreren Messen in der Region. Ein bisschen Karneval ist auch dabei. Wir haben zehn Tipps zusammengestellt.

Karnevalsfilm in Köln

Die WDR-Dokwerkstatt zeigt am Freitag um 19 Uhr im Kino Museum Ludwig den Dokumentarfilm „Einmal Prinz zu sein…“. Regisseur Wilm Huygen begleitet das Trifolium in seiner Verwandlung von normalen Menschen zu kölschen Stars. Der Eintritt ist frei, Reservierungen können unter wdr.dok@wdr.de vorgenommen werden. Hier geht es zum Filmforum im Museum Ludwig.

Mitmach-Musik in Dortmund

In den 1950er und 1960er Jahren gingen die Deutschen scharenweise campen – am liebsten in Italien. Bei „Camping, Chianti und Canzoni“ vor der Camping-Installation auf der zweiten Etage im Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, spielt Philip Ritter am Klavier deutsche Schlager, die vom Campingsommer in Italien erzählen. Die Künstlerin Fräulein Nina trägt anekdotenhaft aus Camping-Geschichten vor, die sie im Vorfeld gesammelt hat. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum Dortmunder U und zur Veranstaltung „Camping, Chianti und Canzoni“ finden Sie hier.

Musical in Düsseldorf

Die leidenschaftlichen Songs und mitreißenden Tänze des Kultfilms „Dirty Dancing“ von 1987 haben die Zuschauer verzaubert. Auch das Bühnenstück begeisterte bereits acht Millionen Besucher weltweit. „Dirty Dancing – Das Original Live on Tour“ spielt am Freitag, 19.30 Uhr, Samstag, 15 Uhr und 19.30 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr und 18.30 Uhr, im Capitol-Theater in Düsseldorf. Tickets gibt es ab 46,90 Euro. Tickets für „Dirty Dancing - Das Original“ können Sie auf der Website des Capitol Theaters kaufen.

Messebesuch in Dortmund

Gleich zwei Messen finden vom 29. Januar bis 3. Februar in der Westfalenhalle in Dortmund statt. „Jagd & Hund“ ist Europas größte Jagdmesse, „Fisch & Angel“ ist die Messe für Angelfischerei. Im Ticket für die Messe „Jagd & Hund“ ist der Zutritt zur Messe „Fisch & Angel“ und zum parallel stattfindenden „Wild Food Festival“ enthalten – umgekehrt gilt das aber nicht. Eine Tageskarte kostet 18 Euro. Ticketoptionen für „Jagd & Hund“, „Fisch & Angel“ und das „Wild Food Festival“ finden Sie hier.

Türkisches Konzert in Köln

Im Kulturbunker in Köln-Mülheim gibt es am Freitag um 18 Uhr türkische Klassik: Die Gruppe Incesaz spielt die Instrumente Tanbur, Kemence und Kanun, ist in der Türkei eine bekannte Größe und tritt auf internationalen Musikfestivals auf. Im Vorverkauf kosten die Tickets 25 Euro, an der Abendkasse 30 Euro. Hier finden Sie weitere Informationen über das Konzert von Incesaz.

Musical in Köln

„Miss Saigon“ hat in den 1990er Jahren das Genre des Musicals neu definiert. Der Musical-Welthit wurde in über 369 Städten in 32 Ländern gezeigt und in 15 Sprachen aufgeführt. Die englischsprachige Neuproduktion von Cameron Mackintosh wird in Deutschland vom 22. Januar bis 3. März exklusiv im Kölner Musical Dome inszeniert. An diesem Wochenende freitags um 19.30 Uhr, samstags um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr, und sonntags um 14 Uhr und um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 39,25 Euro. Tickets und Spielzeiten von „Miss Saigon“ gibt es hier.

Dokumentarfilmfest in NRW

„Stranger than Fiction“ heißt das Dokumentarfilmfest, an dessen 21. Ausgabe Köln, Bochum, Brühl, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Mülheim und Münster teilnehmen. In den Kategorien „Dokumentarfilm International“ und „Dokumentarfilme aus NRW“ werden am Wochenende zahlreiche Filme gezeigt. Spielpläne und Spielstätten vom Dokumentarfilmfest „Stranger than Fiction“ finden Sie hier.

Comedy in Wermelskirchen

Christian Ehring, bekannt aus der Satiresendung extra3 und der heute-show, ist auch Ensemblemitglied vom Düsseldorfer Kom(m)ödchen. Seine Show „Keine weiteren Fragen“ ist ein persönlicher Kommentar und assoziativer Monolog zur aktuellen Lage der Nation. Am Freitag um 20 Uhr in der Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen: Tickets kosten 23 Euro, 20 Euro im Vorverkauf. Hier geht es zur Show „Keine weiteren Fragen“ von Christian Ehring.

Bauhaus-Vortrag in Münster

Im LWL-Museum für Kunst und Kultur iin Münster gibt es noch bis zum 10. März die Ausstellung „Bauhaus und Amerika“ zu sehen. Dazu passend, lädt das Museum am Freitag zum Vortrag „Die Bauhausbühne als pädagogisches Konzept“ von Torsten Blume vom Bauhaus-Archiv in Dessau ein. Blume erklärt, wie Bauhaustänze auf der Bauhausbühne mit Reflexionen, Licht- und Schattenwirkungen reflektierten. Der Eintritt ist frei. Details zur Ausstellung „Bauhaus und Amerika“ und dem Vortrag „Die Bauhausbühne als pädagogisches Konzept“ finden Sie hier.

Party in Duisburg

Die Schwarzlicht-Party „Tanzen, Küssen, Yeah“ feiert nach fünf Jahren am Samstag ihren Abschied im Grammatikoff. Ein wilder Genre-Mix, die größten Club-Classics und neueste Hits aus Pop, HipHop, Rock, Indie und Soul fordern zum Tanzen auf. Los geht’s um 23.30 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro. Hier gibt es weitere Infos zur Party.

(lhen)