Wetter in NRW : Sonne satt zur Wochenmitte - Ostern wird es kühler

Essen Viel Sonne und milde Temperaturen: Das Wetter ist zur Wochenmitte erneut sommerlich. Richtung Ostern gehen die Temperaturen allerdings wieder herunter. Für die Ostereier-Suche gibt es aber zumindest eine gute Nachricht.

Viel Sonne und für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen dürfen sich am Mittwoch auf Traumwetter freuen. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreichen die Höchstwerte zur Wochenmitte 23 bis 26 Grad. Grund ist kräftiger Hochdruckeinfluss, der bereits am Dienstag für Spitzenwerte von 23,8 Grad zum Beispiel am Flughafen Köln/Bonn sorgte. Landesweit lagen die Werte zwischen 20 und 25 Grad, wie in Bielefeld (20,8) in Ostwestfalen oder Waltrop (22,0) am Rande des Ruhrgebietes.