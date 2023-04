Konzerte, Partys, Street Food Das geht am Osterwochenende in NRW

Am Rheinufer in Deutz wird der Frühling mit Riesenrad, Karussell, Autoscooter, Zuckerwatte und Paradiesäpfeln begrüßt. Bis zum 22. April öffnet das Frühlingsvolksfest an insgesamt neun Tagen die Pforten. Am Ostersonntag findet auf dem Autoscooter die Ostermesse statt.

Wann? 8. bis 22. April, 12 bis 22 Uhr

Wo? Deutzer Werft, Köln

Eintritt? Frei (die Fahrgeschäfte kosten separat)

Alle Infos gibt es hier